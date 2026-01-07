Gobierno federal creará 95 mil 400 nuevos lugares en bachillerato durante 2026

Ciudad de México, 7 de enero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato representa una verdadera revolución en la Educación Media Superior, al contemplar una ampliación histórica de la matrícula, nuevos planes de estudio y una atención integral a las y los jóvenes, con la creación de 95 mil 400 nuevos lugares durante 2026.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria destacó que, si bien la Beca Universal Benito Juárez ha permitido reducir la deserción escolar, aún persiste el abandono por la lejanía de los planteles educativos, por lo que el nuevo modelo prioriza la construcción de preparatorias cercanas a los hogares de los estudiantes.

“Es una revolución en la Educación Media Superior, porque no solo amplía la matrícula, sino que reconoce a las y los jóvenes de entre 15 y 18 años, dándoles siempre la opción de estudiar y evitando que la falta de escuelas sea un obstáculo”, subrayó Sheinbaum Pardo.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), informó que en 2026 se llevarán a cabo 292 acciones que incluyen la construcción de 20 Bachilleratos Tecnológicos, 52 ampliaciones y la creación de 130 Ciberbachilleratos en municipios de pueblos indígenas, regiones contempladas en el Plan Balsas, Polos de Desarrollo y Municipios Prioritarios de Paz. Además, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se prevé la apertura de 10 Bachilleratos Tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 Ciberbachilleratos adicionales.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que la meta sexenal pasó de 120 mil a 150 mil nuevos espacios, lo que permitió que en 2025 se incrementaran de 37 mil 500 a 44 mil 685 lugares mediante 88 acciones, entre ellas la construcción de 20 nuevos planteles con un avance cercano al 90 por ciento, 33 ampliaciones y 35 reconversiones.

Con las acciones proyectadas para 2026, se alcanzará un acumulado de 140 mil 085 nuevos espacios en Educación Media Superior. De estos, 65 mil 400 corresponderán a Ciberbachilleratos y 30 mil estarán vinculados directamente al Plan Michoacán.

Delgado Carrillo añadió que el respaldo a los estudiantes se complementa con programas sociales, como la Beca Universal Benito Juárez, que en 2025 benefició a más de 4 millones de jóvenes con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos. Asimismo, el programa La Escuela es Nuestra llegó por primera vez a planteles de bachillerato, logrando que en 2026 el 100 por ciento de las preparatorias del país reciban apoyo para infraestructura.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que los nuevos Ciberbachilleratos operarán bajo un sistema modular con clases presenciales, aulas de cómputo y conectividad, actividades artísticas y deportivas, así como espacios comunitarios. Además, destacó que los Bachilleratos Tecnológicos ofrecerán formaciones de vanguardia como aeronáutica, ciberseguridad, electromovilidad, robótica, inteligencia de negocios y desarrollo sustentable, alineadas al proyecto “México, país de innovación”.

Con estas acciones, el Gobierno federal busca garantizar el derecho a la educación y ampliar las oportunidades de desarrollo para las juventudes en todo el país.