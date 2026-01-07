Inicia 2026 con nuevo salario mínimo en Durango: Trabajadores ganarán 315 pesos diarios

Durango, Dgo.

A partir de esta primera semana de enero, miles de trabajadores duranguenses verán reflejado un ajuste en sus nóminas. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la entrada en vigor del incremento al salario mínimo general, el cual se fijó en 315.04 pesos diarios, una medida que busca fortalecer la economía de las familias en la entidad.

El impacto en el bolsillo duranguense

Este ajuste representa un aumento del 13 por ciento respecto al año anterior. Para un trabajador en la capital o en los municipios del estado (que pertenecen a la Zona General), el ingreso mensual garantizado será ahora de 9 mil 582.47 pesos.

Según los datos técnicos, este nuevo monto permite que un trabajador promedio pueda cubrir el costo de dos canastas básicas, un avance significativo en comparación con años anteriores donde el salario apenas alcanzaba para lo más indispensable.

Ruta hacia la recuperación salarial

Este incremento en Durango forma parte del compromiso número 56 de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuya meta al finalizar el sexenio es que el salario mínimo alcance para adquirir 2.5 canastas básicas, asegurando no solo la alimentación, sino también otras necesidades básicas no alimentarias de las familias.

Desde el inicio de la política de recuperación salarial en 2018, el poder adquisitivo en el estado y el país ha crecido un 154%. Cabe destacar que este es el segundo incremento de la actual administración federal, tras el alza del 12% aplicada el año pasado.

Dato para la Zona Norte

Aunque la mayor parte del estado de Durango se rige por el salario general de $315.04, es importante señalar que para la Zona Libre de la Frontera Norte el pago se elevó a 440.87 pesos diarios (13 mil 409 pesos mensuales), lo que representa un incremento del 5 por ciento en esa región específica.

Llamado a los patrones

Las autoridades laborales en el estado exhortan a las empresas y comercios locales a actualizar sus tabuladores de inmediato para evitar sanciones, recordando que este pago es un derecho constitucional que busca reducir la brecha de pobreza, misma que a nivel nacional logró que 6.6 millones de personas salieran de esa condición en los últimos seis años.