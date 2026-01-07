La actriz duranguense Itzel Castellón se quedó sin su vocho tras un fuerte incendio

Durango, Dgo.

Una jovencita de 23 años de edad se quedó sin su automóvil al sufrir un aparatoso incendio cuando circulaba por el bulevar Dolores del Río; el siniestro, todo indica, se derivó de una falla mecánica.

La afectada es Itzel Castellón., una joven cosmetóloga que tiene 23 años de edad y es propietaria del Volkswagen Sedan que acabó destruido a raíz del siniestro.

Según lo que le explicó a las autoridades, circulaba por el bulevar Dolores del Río, a la altura de la plazuela Baca Ortiz, cuando la unidad motriz se apagó repentinamente y, al mirar atrás, notó que ya había llamas en el área del motor.

Estas avanzaron demasiado rápido y ya no fue posible contenerlas, por lo que cuando el personal del Cuerpo de Bomberos llegó, el fuego ya había envuelto la unidad motriz en su totalidad.

Por fortuna, ella salió a tiempo y no sufrió consecuencias, aunque su automóvil fue pérdida total.