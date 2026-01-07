Ladrón fracasó al asaltar una pastelería de la zona centro

Durango, Dgo.

Un ladrón llegó a una pastelería del centro de la ciudad y, para guardar las apariencias, compró un pastel chico; luego, le exigió a la empleada el dinero de las ventas, pero huyó gracias a que estaba cerca de la puerta. Al final, el delincuente se fue con las manos vacías.

Los hechos ocurrieron el martes en la sucursal Cuauhtémoc de la pastelería Monchis, lugar al que entró un individuo con cubrebocas y, tras ver la mercancía un rato, decidió pagar un pastel.

Después de recibir el bien material, sacó un arma (al parecer blanca) y le exigió a la trabajadora de 26 años entregar el dinero de la caja.

Sin embargo, la reacción de la joven fue salir del establecimiento, lo que se le facilitó al estar junto a la puerta, y el ladrón no supo qué hacer.

Al final, el tipo decidió salirse del lugar e irse corriendo, ante la mirada de la joven que para ese momento ya marcaba al número de emergencias 911. Al final, el robo fue fallido y el delincuente no fue localizado.