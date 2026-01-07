Obituario 07 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Rosario se está velando el cuerpo de la Sra. María del Pilar Álvarez Castañeda, de 81 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Fidem se está velando el cuerpo de la Sra. María Dalila Hernández Martínez, de 91 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Teresa Osorio Rivera, de 100 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Alberto Solís Juárez, de 65 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala B se está velando el cuerpo de Cristian Morales Bautista, de 33 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala C se está velando el cuerpo del Sr. Jorge Ernesto Saldaña Ramos, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Rojas Gallardo, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala 1 se está velando el cuerpo del Sr. Joaquín Terraza Piñón, 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En domicilio conocido en Poblado 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Cecilia Rivera Lerma, de 40 años, sus honras y sepelio están pendientes