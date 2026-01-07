Se encontró un hombre sin vida junto a la carretera

Vicente Guerrero, Dgo.

El cuerpo sin vida de un hombre adulto fue encontrado el martes por la tarde en territorio de Vicente Guerrero, en una zona despoblada contigua a la carretera a Zacatecas.

La información disponible indica que se trata de un hombre cuya identificación no se ha logrado y que estaba ya en avanzado estado de descomposición.

Fue el martes cuando una persona que caminaba por la carretera, en la salida a Sombrerete, Zacatecas, avisó a las autoridades del hallazgo, por lo que al sitio fueron enviados policías y personal de Protección Civil.

Al confirmarse que la persona ya no tenía signos vitales, notificaron al agente del Ministerio Público, que llegó poco después para hacerse cargo de la escena.

Dado el avanzado estado de descomposición del cadáver, fue imposible determinar la causa posible de muerte, por lo que lo trasladaron al Servicio Médico Forense de la ciudad de Durango para la necropsia de ley.