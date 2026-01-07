Se “enfría” el tráfico aéreo en Durango: Cae 6.5% flujo de pasajeros nacionales en 2025

Durango, Dgo.
El cierre del balance anual de aviación revela un escenario complejo para la conectividad aérea de Durango. En sintonía con la tendencia nacional reportada por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), el flujo de pasajeros en vuelos domésticos registró una contracción del 6.5% durante el periodo de enero a noviembre, impactando directamente en la movilidad de los duranguenses.
Aeroméxico y Volaris: El impacto en la conectividad local
La disminución nacional ha tenido un eco particular en nuestra capital. Aeroméxico, una de las principales operadoras en la ruta Durango-CDMX, registró una caída del 6% en su volumen de pasajeros nacionales. Según Andrés Conesa, director de la aerolínea, aunque el inicio de 2025 fue débil, la segunda mitad del año mostró una recuperación, especialmente en el mercado transfronterizo que conecta a Durango con ciudades clave en Estados Unidos.
Por su parte, Volaris —pieza fundamental para la conexión de Durango con Tijuana y Chicago— enfrenta retos operativos significativos. Debido a la revisión técnica de los motores Pratt & Whitney, la aerolínea mantuvo un promedio de 36 aviones en tierra durante 2025, lo que limitó la oferta de asientos para los viajeros locales.
Crecimiento de las “Low-Cost” y nuevas opciones
A pesar de la caída general, no todas son malas noticias para el viajero. Aerolíneas de bajo costo y regionales han ganado terreno en el mercado:
|Aerolínea
|Variación en Pasajeros
|Estado actual
|Viva Aerobus
|+7.5%
|Se consolida como líder en volumen nacional.
|Mexicana
|+49%
|Crecimiento acelerado, aunque con volumen bajo (3.8 millones).
|TAR
|+43%
|Impulsa la conectividad regional.
|Aerus
|+45%
|Nueva opción para vuelos cortos de negocios.
El “respiro” llega con los paisanos e internacionales
Mientras el mercado nacional sufre, el tráfico internacional se mantiene como el “oxígeno” para el Aeropuerto de Durango. A nivel país, la llegada de viajeros extranjeros creció un 2.4%, impulsada principalmente por la demanda en la segunda mitad del año. Para Durango, esto se traduce en la sólida ocupación de los vuelos que traen a la comunidad migrante desde ciudades como Chicago, Dallas y Los Ángeles.
Perspectivas para 2026
El panorama para este año que inicia es de cautela pero con signos de mejora. Volaris estima que el número de aeronaves inactivas bajará a 32 en promedio durante 2026, lo que podría normalizar las frecuencias desde nuestra capital hacia el norte del país.
De acuerdo con analistas de Valores Mexicanos, se espera que la oferta de vuelos se estabilice en los próximos meses, permitiendo que Durango recupere el ritmo de crecimiento observado en años previos, siempre y cuando la disciplina operativa de las aerolíneas se mantenga ante la demanda doméstica.