Durango registra alto nivel de almacenamiento en sus principales presas

Victoria de Durango, Dgo.

El estado de Durango mantiene un almacenamiento favorable en sus principales presas, de acuerdo con el más reciente Boletín de Presas emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de la Subdirección Técnica y el Departamento de Meteorología e Hidrología.

El reporte oficial indica que el almacenamiento total en el sistema de presas del estado asciende a 3 mil 911.463 millones de metros cúbicos (Mm³), reflejando una condición hidráulica estable al inicio del año, sin registros de derrames ni extracciones extraordinarias .

Entre las presas con mayor volumen almacenado destaca la presa Lázaro Cárdenas, con 2,957.610 Mm³, equivalente a 46.1 por ciento de su capacidad, seguida por la presa Francisco Zarco, que registra 309.236 Mm³, con un 53.2 por ciento de llenado. En tanto, la presa San Gabriel reporta 245.430 Mm³, alcanzando el 40.7 por ciento de su capacidad .

Otras presas estratégicas muestran niveles elevados:

Santiago Bayacora, con 98.0 % de llenado.

Guadalupe Victoria, con 93.3 %.

Francisco Villa, 99.4 %.

Caboraca, 97.0 %.

Peña del Águila, 99.5 %.

Santa Elena, 96.0 % .

La Conagua informó que no se registran derrames ni salidas significativas de agua, y que la evolución del almacenamiento se mantiene estable, en un contexto donde no se presentaron precipitaciones relevantes en las zonas de influencia de las presas durante la jornada reportada .

Autoridades hidráulicas señalaron que estos niveles representan un panorama positivo para el abastecimiento de agua potable, el riego agrícola y el uso industrial, aunque reiteraron el llamado a mantener un uso responsable del recurso, ante la variabilidad climática que caracteriza a la región.