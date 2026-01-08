El 2026 debe iniciar con trabajo firme por las familias: Gaby Vázquez

“El 2026 representa una oportunidad para fortalecer la labor legislativa, consolidar acuerdos y generar mejores resultados en beneficio de las familias duranguenses”, consideró la presidenta de la Comisión Permanente, Gaby Vázquez Chacón al convocar a las y los legisladores a comenzar en unidad y compromiso.

La legisladora destacó que el nuevo año debe encontrar al Poder Legislativo con energía y vocación de servicio, enfocado en atender las causas sociales y las necesidades más sentidas de la población.

“Que el 2026 nos encuentre con la fuerza y la convicción de seguir sirviendo a lo más importante que tenemos, que son las familias duranguenses”, señaló la también integrante del Grupo Parlamentario del PAN.

Vázquez Chacón reconoció la disposición al diálogo y al trabajo legislativo de sus compañeras y compañeros diputados, subrayando que el trabajo en equipo será fundametal para enfrentar los retos que se presenten durante el nuevo año.

Asimismo, agradeció de manera especial al personal que integra el Congreso del Estado, cuya labor diaria es fundamental para el buen funcionamiento del Poder Legislativo.