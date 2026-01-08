Homicidios dolosos disminuyen 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025

Cuernavaca, Morelos, 8 de enero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que los homicidios dolosos en el país registraron una disminución del 40 por ciento entre septiembre de 2024 y diciembre de 2025, al pasar de un promedio diario de 86.9 a 52.4 víctimas, lo que equivale a 34 homicidios menos por día. Con ello, diciembre de 2025 se colocó como el mes con la tasa más baja de homicidio doloso por cada 100 mil habitantes desde 2015.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en Cuernavaca, la mandataria federal atribuyó estos resultados a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad y a la coordinación entre las instituciones federales, estatales y municipales.

“Este es el resultado de una estrategia que va dando resultados y de una coordinación muy estrecha de todas las áreas de seguridad, de justicia y de procuración de justicia, así como con los gobernadores de los estados”, subrayó.

Sheinbaum Pardo destacó que en 2026 se reforzarán los cuatro ejes de la estrategia de seguridad: atención a las causas para evitar que jóvenes se integren a grupos delictivos; consolidación de la Guardia Nacional; fortalecimiento de la inteligencia e investigación; y coordinación con las entidades federativas. Añadió que uno de los principales objetivos para este año será reducir de manera significativa el delito de extorsión, así como continuar la disminución mensual de los homicidios dolosos y otros delitos de alto impacto.

Por su parte, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que el promedio diario anual de homicidios dolosos disminuyó 30 por ciento de 2024 a 2025, convirtiendo a 2025 en el año con la cifra más baja desde 2015. Detalló que siete entidades concentraron el 50.5 por ciento de los casos: Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Estado de México, Guerrero y Michoacán. No obstante, resaltó que 26 estados redujeron su promedio diario, con descensos significativos en Zacatecas, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí y Nuevo León.

En el ámbito operativo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se detuvo a 40 mil 735 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron más de 21 mil armas de fuego, se incautaron más de 318 toneladas de droga, incluyendo más de cuatro millones de pastillas de fentanilo, y se desmantelaron mil 887 laboratorios y áreas de concentración.

En el caso específico de Morelos, se reportó una reducción del 26 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos de 2024 a 2025 y una disminución del 2.4 por ciento en delitos de alto impacto. Además, en la entidad se detuvo a 659 personas, se aseguraron 459 armas de fuego, se incautaron 959 kilos de droga y se desmantelaron cuatro laboratorios.

Finalmente, la gobernadora de Morelos, Margarita Sánchez Saravia, agradeció la visita de la Presidenta y destacó que la estrategia de seguridad federal ha brindado una orientación clara a las entidades, permitiendo avances tangibles en la reducción de la violencia.