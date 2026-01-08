Jóvenes Construyendo el Futuro en Durango recibirán $9,582 mensuales

Durango, Dgo

En una medida que impactará directamente la economía de miles de hogares en nuestra entidad, el Gobierno de México anunció que para este 2026 el programa Jóvenes Construyendo el Futuro elevará su apoyo económico a 9,582 pesos mensuales. Este ajuste, derivado del incremento del 13 por ciento al salario mínimo, busca consolidar la inclusión laboral en zonas de atención prioritaria de Durango, como el municipio de Mezquital y las periferias de la capital.

Inversión histórica y beneficios para Durango

Durante la “Mañanera del Pueblo”, el Secretario del Trabajo, Marath Bolaños López, detalló que a nivel nacional se atenderá a 500 mil jóvenes con una inversión de 25 mil 173 millones de pesos. En Durango, este programa se ha convertido en una pieza clave para absorber la nómina de capacitación en talleres, pequeños comercios y empresas locales, permitiendo que los jóvenes de 18 a 29 años adquieran experiencia sin salir de sus comunidades.

Además del apoyo económico, que ahora supera los 9,500 pesos, los aprendices duranguenses cuentan con la protección del Seguro Médico del IMSS, garantizando cobertura contra riesgos de trabajo y enfermedades durante los 12 meses que dura su vinculación.

Fechas clave para aspirantes locales

Para los jóvenes de Durango que actualmente no estudian ni trabajan, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) anunció el calendario de incorporaciones:

Vinculaciones abiertas: El próximo periodo de inscripciones iniciará el 1 de febrero.

Espacios disponibles: Se abrirán cerca de 36 mil nuevas plazas a nivel nacional, con un enfoque especial en zonas con mayor rezago social y comunidades indígenas del estado, en congruencia con los Planes de Justicia para los pueblos originarios de la región sur de Durango.

Pagos: El depósito de la beca se realizará puntualmente el día 28 de cada mes a través de la Tarjeta del Banco del Bienestar.

Justicia social en la entidad

El programa priorizará de manera focalizada a los municipios duranguenses con mayor índice de marginación y alta incidencia delictiva. “Se trata de garantizar el derecho al trabajo y alejar a nuestra juventud de las conductas antisociales”, señaló el titular de la STPS. Cabe destacar que, desde abril de 2025, este apoyo ya tiene rango constitucional, lo que asegura su permanencia como un derecho para las y los jóvenes.

La delegación local del Bienestar en Durango y los Servidores de la Nación mantienen mesas de atención para asesorar tanto a jóvenes interesados como a centros de trabajo que deseen registrarse como tutores y fortalecer el tejido productivo del estado.