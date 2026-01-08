Mantenimiento carretero en Durango: SICT invierte en conservación de tramos clave tras despliegue nacional

Durango, Dgo

En el marco del Programa Nacional de Conservación de Carreteras, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reportó la atención de más de 45 mil kilómetros de la Red Federal Libre de Peaje en todo el país durante el último año. Para Durango, estas acciones se han traducido en brigadas de bacheo y limpieza en rutas estratégicas que conectan a la capital con el resto del territorio nacional.

Impacto en las vías de Durango

En nuestra entidad, la red federal libre de peaje —que abarca tramos fundamentales como la Durango-Zacatecas, Durango-Torreón (libre) y la vía hacia Parral— ha sido priorizada dentro de los esquemas de conservación rutinaria. Estas labores en Durango incluyen:

Deshierbe y limpieza: Atención a las franjas laterales para mejorar la visibilidad.

Desazolve: Limpieza de obras de drenaje para evitar inundaciones en carpeta asfáltica.

Bacheo y nivelación: Refuerzo en zonas críticas detectadas en el norte y sur del estado.

Específicamente en Durango, estas obras se alinean con el programa federal “Bachetón”, el cual busca resarcir el daño en la superficie de rodamiento de los más de 2,000 kilómetros de red federal que cruzan el estado, garantizando una conectividad segura para los transportistas y familias duranguenses.

Inversión y Empleo

A nivel nacional, la SICT destinó 3 mil 949 millones de pesos para conservación rutinaria y 7 mil 10 millones para conservación periódica. Esta derrama económica permitió la creación de miles de empleos en todo el país; en el caso local, se ha contado con la participación de cuadrillas regionales, impulsando la economía de los municipios duranguenses por donde pasan estas rúas.

Prioridad a rutas estratégicas

La SICT señaló que se ha dado prioridad a los tramos con alto tránsito vehicular y corredores turísticos. Para los usuarios locales, esto representa una mejora en rutas como la Durango-Santiago Papasquiaro y los accesos hacia la Sierra Madre, donde los derrumbes y el desgaste por el clima suelen ser una constante.

“A través de acciones de conservación oportuna se fortalece la seguridad y se mejora la eficiencia logística”, puntualizó la dependencia. Para los duranguenses, esto significa una reducción en los tiempos de traslado y, lo más importante, una disminución en el riesgo de accidentes provocados por el mal estado del pavimento o la falta de mantenimiento en el derecho de vía.

Con estas acciones, el Gobierno de México busca cumplir la meta de garantizar la transitabilidad en los más de 40 mil kilómetros de carreteras federales, impulsando el bienestar de las comunidades más alejadas de Durango que dependen totalmente de estas conexiones terrestres.