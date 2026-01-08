Municipio ni a los muertos perdona

Incrementa cobros en el panteón, pese a notorio deterioro y robos

Durango, Dgo.

Ciudadanos han comenzado a manifestar su inconformidad ante el incremento en los costos de diversos procedimientos dentro del Panteón Municipal de Oriente, donde exhumar restos, realizar limpiezas, movimientos de osamentas o cualquier trámite relacionado con terrenos ya adquiridos registra aumentos que, según denuncian, en algunos casos alcanzan hasta el doble de lo que se pagaba anteriormente.

La molestia crece porque estos cobros se aplican incluso cuando se trata de predios que ya son propiedad de las familias, lo que ha generado la percepción de que ahora se cobra nuevamente por intervenir espacios que legalmente ya pertenecen a los deudos.

El malestar no solo se centra en el alza de tarifas, sino en la falta de correspondencia entre los cobros y las condiciones reales del panteón. Visitantes y familiares coinciden en que el Panteón de Oriente presenta un evidente abandono: áreas descuidadas, falta de mantenimiento general, muros sin pintar desde hace años y una imagen que dista mucho de reflejar mejoras o inversión reciente.

Para muchas familias, los incrementos resultan especialmente sensibles al tratarse de trámites vinculados con el duelo y el descanso de sus seres queridos, un contexto donde el factor económico no debería convertirse en una carga adicional.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente en qué se basan estos aumentos ni si existe un plan de rehabilitación o mejora de las instalaciones que justifique el ajuste en los costos. La percepción ciudadana es clara: se elevan las tarifas, pero el panteón sigue igual o peor que antes.

Ante este escenario, usuarios exigen transparencia en la aplicación de los cobros y una explicación clara sobre el destino de los recursos, así como acciones visibles que dignifiquen un espacio que, por su naturaleza, merece respeto, mantenimiento y condiciones adecuadas.