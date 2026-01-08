Obituario 08 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)

En sala Del Carmen se está velando el cuerpo del Sr. Óscar Gutiérrez Mijares, de 78, años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. María de los Ángeles Domine Castro, de 78 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Espíritu Santo se está velando el cuerpo del Sr. Edmundo Ramos Bolívar, de 46 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del Dr. Francisco Javier Guerrero Gómez, de 82 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES HERNANDEZ (CENTRO)

En sala A se está velando el cuerpo del Sr. Salomón Álvarez Patiño, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo de la Sra. Judith Rosas Reyes, de 100 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Cesar Ángel García Ruiz, de 52 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Alberto Zúñiga Flores, de 71 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Pedro Galván López, de 87 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #6 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Braulio Fuentes Soto, de 92 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Peñón Blanco, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Teresa Vázquez Contreras, de 90 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en Felipe Ángeles, Dgo., se está velando el cuerpo de la Sra. Rosa María Escamilla Gurrola, de 79 años, sus honras y sepelio están pendientes

En domicilio conocido en localidad Los Nogales, Coneto de Comonfort, Dgo., se está velando el cuerpo del Joven Hermenegildo Ochoa Piedra, de 30 años, sus honras y sepelio están pendientes