Recuperan acervo histórico de la Biblioteca del Museo Regional de Durango

Se llevó a cabo la rehabilitación de un espacio adecuado para albergar la colección de la biblioteca del Museo Regional de Durango “Ángel Rodríguez Solórzano”, un acervo de alto valor histórico que incluye ediciones de los siglos XVII y XVIII, ahora disponible para investigadores, la comunidad universitaria y la sociedad en general.

De acuerdo con Torres Morelos, durante los últimos años no se contaba con un área apropiada para la conservación de este acervo, por lo que, al inicio de la actual administración del maestro Ramón García Rivera, una de las primeras indicaciones fue preservar y conservar esta colección.“Estamos muy contentos, porque ha sido un trabajo arduo en el que participaron muchas personas para lograr un espacio digno y adecuado a las necesidades de la biblioteca”, expresó la directora.

Detalló que el mobiliario que resguarda los libros está conformado por vitrinas provenientes del Instituto Juárez, “muebles bellísimos que, por sí mismos, tienen un gran significado para la comunidad universitaria”. Asimismo, explicó que el propio personal del museo, conocido como “El Aguacate”, dio un tratamiento especial al mobiliario para prevenir la formación de organismos que pudieran dañar la colección; además, el acervo fue reclasificado y ordenado conforme a la normativa vigente en bibliotecas.

Con estas acciones se logró rescatar una biblioteca que ahora forma parte de la exhibición permanente del museo, por lo que las personas que realicen un recorrido podrán apreciar este espacio, nuevamente al alcance de investigadores y de cualquier persona interesada en el acervo que se resguarda.

En cuanto a las temáticas, Torres Morelos destacó que se cuenta con una edición de La Torre de Babel, un libro raro y de gran antigüedad; una edición de las Leyes de Alfonso X; así como una parte importante de la colección de Fernando Ramírez, considerado el primer historiador del país, entre otros valiosos ejemplares.

Cabe resaltar que el museo también dispone de una hemeroteca que ha servido como material de consulta para investigadores en diversos temas, entre ellos, la labor de las mujeres en el periodismo, además de revistas de Fondo Antiguo y una parte significativa de la Colección Durango.

Para agendar una cita de consulta en la biblioteca, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 618 827 12 40.