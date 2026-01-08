Robó varios audífonos y hasta jabón de trastes de un centro comercial

Gómez Palacio, Dgo.

Un joven originario del municipio de Gómez Palacio fue detenido tras robar mercancía en un centro comercial de dicha demarcación; el individuo llevaba productos para su casa, pero también algunos que pretendía vender.

El detenido es Rubén “N” de 26 años de edad, quien dijo ser vecino del fraccionamiento San Alberto de la mencionada ciudad lagunera.

Fue en la tienda Bodega Aurrerá del fraccionamiento San Antonio donde el personal de vigilancia detectó que el individuo se estaba ocultando mercancía entre sus pertenencias, por lo que se pusieron en alerta.

Una vez que rebasó el área de cajas sin pagar, lo abordaron y retuvieron hasta la llegada de la policía estatal, que procedió a la inspección y confirmó el delito de robo.

En la revisión, los agentes encontraron cuatro juegos de audífonos inalámbricos, una botella de jabón líquido, una bolsa de detergente en polvo y un paquete de cucharas para bebé.

Rubén fue entregado en la Vicefiscalía de La Laguna para los procedimientos de rigor.