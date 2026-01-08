También subieron tarifas en AMD

Desde contratos, reconexiones, cambios y otros procedimientos

Durango, Dgo.

La inconformidad ciudadana sigue acumulándose en la capital del estado ante una cadena de aumentos que, lejos de aliviarse, se refuerza este inicio de 2026. A los ya cuestionados ajustes en el impuesto predial y a los incrementos aplicados en el Panteón de Oriente, ahora se suma el aumento en el pago del servicio de agua potable.

Usuarios han comenzado a manifestar su molestia luego de detectar que prácticamente cualquier movimiento o trámite relacionado con el servicio de agua recibió un incremento para este año.

Desde contratos, reconexiones, cambios de nombre, ajustes administrativos y otros procedimientos, los cobros muestran aumentos que muchos califican como excesivos y mal explicados.

La queja se repite en distintos sectores de la ciudad: el incremento no fue anunciado con claridad, no se socializó previamente y, en la mayoría de los casos, los usuarios se enteran únicamente cuando acuden a realizar algún trámite y se enfrentan al nuevo monto en ventanilla. Para muchos, el golpe resulta aún más duro al coincidir con otros pagos obligatorios que también subieron de precio.

Ciudadanos señalan que estos aumentos llegan en un contexto complicado, donde los ingresos familiares no han crecido al mismo ritmo que los cobros municipales. “Todo sube al mismo tiempo: el agua, el predial, el panteón. Pero los servicios no mejoran”, reclaman usuarios que cuestionan la falta de mantenimiento, fugas constantes y deficiencias en el suministro en varias zonas de la ciudad.

La percepción general es que el municipio ha optado por cargar el peso de la recaudación directamente sobre los contribuyentes cumplidos, sin ofrecer explicaciones claras ni justificar los incrementos con mejoras visibles en la infraestructura o en la calidad del servicio.

Mientras tanto, la molestia sigue creciendo y se suma a un clima de descontento que ya venía marcado por los ajustes en otros servicios municipales. Para muchos ciudadanos, el 2026 arrancó con una sensación clara: pagar más se ha vuelto la regla, aunque los beneficios sigan sin reflejarse en la vida diaria.