Aumentan costos de producción y presionan precios en Durango al cierre de 2025

Durango, Dgo., enero de 2026

El cierre de 2025 trajo consigo un incremento en los costos de producción a nivel nacional, un comportamiento que comienza a reflejarse también en la economía de Durango, particularmente en sectores estratégicos como la minería, la industria manufacturera, la construcción y los servicios, de acuerdo con el más reciente Índice Nacional de Precios Productor (INPP) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) .

Según el reporte, en diciembre de 2025 el INPP total aumentó 0.47 % a tasa mensual y 2.06 % a tasa anual, lo que indica un encarecimiento general en los precios de los bienes y servicios desde su origen de producción. Este fenómeno impacta directamente a Durango, cuya economía mantiene una fuerte dependencia de las actividades secundarias, principalmente la minería, la construcción y las industrias manufactureras .

En el caso de la minería, uno de los pilares económicos del estado, el informe destaca un incremento mensual de 3.26 % en los precios del sector, mientras que a tasa anual el aumento fue de 1.47 %, impulsado por alzas en metales como el oro, la plata y el cobre, materiales con alta presencia en la producción duranguense .

La industria manufacturera, relevante en municipios como Durango capital y la región Laguna, reportó un avance mensual de 0.15 % y anual de 0.91 %, lo que sugiere un aumento gradual en los costos de insumos, particularmente en industrias metálicas básicas y químicas, que durante diciembre registraron las mayores alzas en precios .

Por su parte, el sector de la construcción mostró un incremento anual de 3.93 %, una variación que podría traducirse en mayores costos para obras públicas y privadas en la entidad, así como en el precio final de la vivienda y la infraestructura urbana .

En contraste, las actividades primarias —como la agricultura y la ganadería— presentaron una caída anual de 3.78 % en sus precios, lo que si bien puede aliviar costos para algunos productores, también refleja un entorno de menor rentabilidad para el campo duranguense .

El sector terciario, que incluye comercio, transporte, hospedaje y servicios, registró un aumento anual de 4.09 %, destacando el rubro de transportes, correos y almacenamiento, con un alza mensual de 2.95 %, situación que podría impactar en los costos logísticos y, eventualmente, en los precios al consumidor en Durango .

Especialistas señalan que el comportamiento del INPP suele anticipar presiones inflacionarias, por lo que estos incrementos en los precios al productor podrían trasladarse de manera gradual al consumidor final durante los primeros meses de 2026.

Ante este panorama, analistas recomiendan dar seguimiento puntual a la evolución de los precios y a los indicadores económicos, ya que el desempeño de sectores clave será determinante para la estabilidad económica de Durango en el arranque del nuevo año.