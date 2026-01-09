+ Aclaremos paradas sobre los 2 billones

+ Son números solamente de una de las redes

+ El año 2025 nos dejó más de 2 billones de vistas

+ Nada qué ver con algunas “paginitas poderosas”

+ Y ¿quién es el que aparece a un lado de Víctor?

“No es bueno comprar seguidores en las plataformas digitales. Tarde que temprano se aclara que son seguidores sin alma…”

Inteligencia Artificial

Antier de corolario comenté a ustedes sobre la penetración de nuestras plataformas digitales y dijimos que casi llegamos a los 2 billones, 1 billón 636 mil millones 824, para ser exactos…..ACLARACIÓN.- Erróneamente anotamos que esos números fueron de 2025 pero la verdad es que esos números corresponden nada más a una de dichas redes. Si englobamos los números de todas nuestras plataformas podemos asegurar que andamos por encima de los 2 billones de vistas, así es. Cada vista es una entrada a leer nuestros materiales…..RETOS.- Las cifras, también hay que decirlo, parecen una locura, una exageración sin límites, pero…ahí están las mismas redes que se pueden consultar y darnos la razón o quitárnosla, pero ahí les dejé de tarea para los incrédulos, especialmente tratándose de perros, porque muchos siguen comiendo perro, cuando a nosotros nos apetece mejor un corte de La Toscana o del Ganadero, donde venden los mejores cortes de la localidad. Habrá otros, pero por lo pronto solo puedo hablar de esos negocios, me consta…..MAGIA.- Y si usted está pensando que estamos inflando los números como para parecer más importantes, los vuelvo a retar a que nos demuestren lo contrario. Es que, no lo dijimos, pero eso es consecuencia del trabajo permanente y, sobre todo, la movilización para llegar pronto a los hechos informativos, no nada más de día, sino de noche, llueva, truene o relampaguee, la noticia tiene que llegar a quienes desean informarse sin adornos y sin intermediarios…..RABIETA.- Es que, por donde le busquen es natural que nos odien cada vez más, puesto que los números arriba señalados son resultado de la confianza de los más de 1 millón de seguidores, cuya gran mayoría tenemos en Durango, pero no pocos son personas ubicadas en todas direcciones del mundo. Ahora bien, anotemos que estamos hablando de vistas, de visitas a las plataformas, algunas de 10 segundos, muchas casi llegan a los dos minutos, tiempo de permanencia en nuestras señales. Somos los más profesionales, los más éticos y respetuosos de las buenas costumbres, será quizá el motivo por que nos sigue tanta gente…..HISTORIA.- Recordar, sobre todo a las nuevas generaciones, que las raíces digitales de Contacto Hoy nacieron casi junto con la internet en 1996. Somos, aunque no le guste a algunos, y seguimos siendo los primeros en cualquier casillero…..RAZONES.- Y no es adorno, sino la realidad, que si no lo ha publicado Contacto Hoy no ha sucedido todavía. Mantenemos la primicia en la región y podemos presumirlo legítimamente que, no pocos medios funcionan o reaccionan ante nuestra información, pero la mayoría de las veces lo hacen una o dos o más horas después. Mantenemos los privilegios de la veracidad y la rapidez y, ante tan sorprendentes números, no nos queda más que seguir adelante yendo por más, sobre todo por aquellos que aún no nos siguen…..MUERTE.- La muerte anda flotando por todas las carreteras, las amenazas para los viajeros son muchas, aunque el Secretario de Gobierno diga que “son seguras…”, y que la emboscada a elementos de la Guardia Nacional fue un caso aislado. No es por nada pero, no cabe esa información en alguien tan sensato y tan razonable como Héctor Vela Valenzuela, pero así nos llegó la información…..ROSCAS.- No pocos se preguntan quién es el que está atrás y alejado del director de Comunicación del Gobierno, Víctor Hernández, en las gráficas de la “partida” de rosca del miércoles pasado. Nosotros ya aclaramos de quién se trata. Es el alcalde Toño Ochoa, el que por instrucciones de nadie sabe quién fue desplazado por el funcionario estatal cuando el evento fue organizado por el Municipio y quien debió hablar es Toño, pero no hay tal, el mensaje subliminal que da mucho qué pensar lo pronunció el cuestionado Jefe de Prensa estatal y al anfitrión lo mandaron hasta “gallopa”, por decirlo de alguna manera. Qué fea es la política, lo que hay que aguantar.

Saludos