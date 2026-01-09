Localizan a un muchacho de 28 años de edad sin vida 

El Salto, Dgo..

La tarde de este viernes fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en un camino de terracería que conduce a la localidad 1010, en la colonia Azteca, hecho que fue reportado como muerte por autolesión.

De acuerdo con información oficial, a las 12:00 horas se recibió una llamada al sistema de emergencias al número de emergencias 911, en la que se alertó sobre la presencia de una persona del sexo masculino aparentemente sin vida en el sitio referido. Tras el reporte, autoridades se trasladaron al lugar.

Al arribar, los primeros respondientes localizaron a un hombre debajo de un árbol; tras la revisión, personal de Protección Civil de El Salto confirmó que ya no contaba con signos vitales. Los rescatistas indicaron que el cuerpo presentaba huellas visibles de autolesión, por lo que se procedió a corroborar el fallecimiento de manera oficial.

El occiso fue identificado como Saúl Osvaldo Soto Mata, de 28 años de edad. De acuerdo con la autoridad, alrededor de las 12:15 horas una mujer identificada como Adriana acudió a su base para reportar la desaparición de su esposo; tras cotejar las fotografías proporcionadas, se confirmó que correspondían a la misma persona localizada sin vida.

Por lo que personal de Servicios Periciales de la ciudad de Durango, ordenaron el levantamiento del cuerpo y su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para los trámites de ley.

Las autoridades correspondientes iniciaron la carpeta de investigación para esclarecer los hechos conforme al protocolo.

Nota de servicio: Si tú o alguien que conoces atraviesa por una situación de crisis emocional, busca apoyo profesional o comunícate a líneas de ayuda disponibles en tu localidad. Hablar a tiempo puede salvar vidas.