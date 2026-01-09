Motociclista resulta gravemente lesionado tras fuerte choque

Santiago Papasquiaro, Dgo.

Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de verse involucrado en un accidente vial registrado la tarde del pasado miércoles en calles del municipio de Santiago Papasquiaro, por lo que fue trasladado de urgencia al Hospital General 450, donde permanece bajo atención médica especializada.

El lesionado fue identificado como Oswaldo Rafael Zapata, de 34 años de edad, quien ingresó al nosocomio con politraumatismo y hemorragia subaracnoidea, lesiones consideradas de gravedad.

De acuerdo con el reporte preliminar, los hechos ocurrieron cuando Oswaldo Rafael circulaba a bordo de una motocicleta marca Suzuki, color negro, sobre el bulevar Antonio Ramírez. Al llegar a la altura de la calle Sierra, una camioneta marca Hyundai, línea Creta, conducida por Jorge Omar “N”, le salió al paso, provocando un fuerte impacto.

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre la cinta asfáltica, por lo que testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron al Hospital General 450, donde su estado de salud fue reportado como delicado.

Elementos de las corporaciones de seguridad y tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente, a fin de deslindar responsabilidades. El conductor de la camioneta fue puesto a disposición de la autoridad competente para que se determine su situación legal.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas y motociclistas a extremar precauciones y respetar el reglamento de vialidad para evitar este tipo de hechos.