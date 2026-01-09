Murió al caer de una azotea en ‘la Zapata’

Durango, Dgo.

Un adulto mayor murió este viernes por la mañana al ser víctima de una caída de azotea en la colonia Emiliano Zapata de la ciudad de Durango; el incidente ocurrió en un domicilio en proceso de construcción.

La víctima fue identificada como Francisco González de Santiago, de 73 años de edad, y domicilio en el mismo asentamiento donde se dio la tragedia.

Los hechos ocurrieron a eso de las 10:00 horas en un inmueble ubicado en el andador Las Adelitas, cerca de la esquina con Rubén Jaramillo, cuando la víctima hacía actividades laborales en la azotea.

Según testigos, se acercó demasiado a la orilla y perdió el equilibrio, lo que le provocó lesiones que provocaron hemorragia y otorragia (sangrado de oído), señal de una probable fractura de base de cráneo.

Testigos llamaron de inmediato al número de emergencias y al sitio llegó personal de la Cruz Roja Mexicana, que ya nada pudo hacer por la víctima, cuyo deceso se dio en cuestión de instantes.

El cuerpo sin vida quedó bajo el resguardo de la autoridad ministerial, que ordenó su traslado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley.