Presas del Valle del Guadiana inician el año casi al 100% de su capacidad

Durango, Dgo

De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento de Meteorología e Hidrología de la CONAGUA, el estado de Durango presenta un escenario de contrastes en sus principales reservas hidráulicas al cierre de la primera semana de enero. Mientras que los embalses del Valle del Guadiana rozan su capacidad máxima, los “gigantes” del norte y la región lagunera se mantienen apenas por debajo de la mitad de su llenado.

Valle del Guadiana y alrededores: Seguridad hídrica

El sistema de presas que rodea a la capital y municipios centrales reporta niveles excepcionales para esta temporada invernal, lo que garantiza el suministro para los próximos ciclos agrícolas de la zona:

Peña del Águila: Se mantiene como la más llena con un impresionante 99.5%.

Francisco Villa: Reporta un 99.4%, prácticamente a tope.

Santiago Bayacora: Una de las más importantes para el municipio de Durango, registra un 97.9%.

Caboraca y Santa Elena: Se encuentran en niveles de seguridad del 96.9% y 96.0%, respectivamente.

Guadalupe Victoria: Inicia el año con un sólido 93.1%.

En conjunto, el subsector del Distrito de Riego 052 promedia un almacenamiento del 97.1%, una cifra muy positiva para la región.

El Palmito y las Tórtolas: Niveles moderados

En contraste, los embalses de mayores dimensiones en la entidad muestran cifras que obligan a una administración cautelosa del recurso:

Lázaro Cárdenas (El Palmito): La presa más grande de Durango almacena actualmente 1,342.061 millones de metros cúbicos, lo que representa apenas el 45.4% de su capacidad.

Francisco Zarco: Ubicada en el municipio de Cuencamé, se encuentra al 53.2%.

San Gabriel: En el norte del estado, reporta un 40.7%.

La situación más baja se registra en la presa Villa Hidalgo, la cual cuenta con apenas un 33.5% de su volumen total.

Bajas temperaturas y evolución

El reporte diario también destaca las condiciones climáticas extremas en la zona sierra, donde la estación de La Rosilla registró una temperatura mínima de -12.0°C este viernes. Este frío intenso ha ayudado a que la evaporación sea mínima, aunque el sistema total de presas registró una ligera disminución de 0.545 Mm³ en las últimas 24 horas debido a las extracciones programadas.

Actualmente, el almacenamiento total de las 10 principales presas de Durango suma 1,978.946 millones de metros cúbicos, manteniendo una vigilancia constante por parte de la Subdirección Técnica para el deslinde de responsabilidades y el plan de riegos 2026.