Se cayó de su moto y terminó dentro de una unidad deportiva

Durango, Dgo.

El exceso de velocidad al conducir una motocicleta fue la causa del percance sufrido por un joven que terminó dentro de una unidad deportiva a raíz del incidente, que obligó a su hospitalización.

El lesionado es Víctor Adrián Flores Acosta, quien tiene 19 años de edad y vive en el fraccionamiento Guadalupe.

Los hechos ocurrieron cuando circulaba de sur a norte por el bulevar Dolores del Río, justo a la altura de la colonia Maderera.

Fue tras pasar debajo del Puente negro que el muchacho tomó mal la curva y se descontroló, lo que provocó su aparatosa caída. Dada la inercia, él quedó dentro de la pequeña unidad deportiva contigua, mientras que su motocicleta quedó parcialmente en la banqueta.

Transeúntes que vieron el incidente se acercaron para ayudar y un policía que recorría la zona hizo lo propio, para después dejar la atención en manos de paramédicos que lo llevaron a un hospital.