Se escondió $1,200 en mercancía en la sudadera

Durango, Dgo.

Un sujeto de 26 años de edad fue sorprendido robando mercancía en un centro comercial y acabó detenido, pues lo detectaron a través de las cámaras de seguridad; en total, llevaba alrededor de mil 200 pesos en productos del área de perfumería.

El detenido es José “N”, quien tiene 26 años de edad y dijo vivir en la colonia Armando del Castillo Franco, quien fue señalado directamente por el personal de una sucursal de Bodega Aurrerá.

De acuerdo al informe de las autoridades, el individuo ingresó a la tienda ubicada en el bulevar José María Patoni y ocultó entre sus cosas un total de 10 desodorantes en uno del los pasillos.

Luego, en otro, tomó un par de botes de crema corporal y se dirigió a la salida del establecimiento comercial.

Sin embargo, dado que los vigilantes habían visto todo, lo retuvieron en la salida hasta la llegada de policías estatales que procedieron a su arresto y entrega en la Fiscalía General del Estado.