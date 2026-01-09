Sheinbaum destaca reducción histórica de homicidios en Guerrero y Acapulco

Acapulco, Gro., 9 de enero de 2026.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que Guerrero registró una reducción del 65 por ciento en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso entre octubre de 2024 y diciembre de 2025, mientras que en Acapulco la disminución alcanzó el 71 por ciento, al pasar de 2.32 a 0.68 víctimas diarias, es decir, menos de un homicidio al día.

Durante la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, realizada en el puerto de Acapulco, la Jefa del Ejecutivo Federal señaló que estos resultados son producto de la Estrategia Nacional de Seguridad, basada en la Atención a las Causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia e investigación, así como una coordinación permanente entre el Gobierno Federal y el Gobierno del estado de Guerrero.

De acuerdo con los datos presentados, en Guerrero el promedio diario de víctimas de homicidio doloso pasó de 6.58 en octubre de 2024 a 2.32 en diciembre de 2025, convirtiendo a 2025 en el año con menor incidencia desde 2009. En el caso de Acapulco, la reducción fue aún más significativa, al descender de 2.32 a 0.68 víctimas diarias en el mismo periodo.

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que, en el comparativo anual, el promedio diario de homicidios dolosos en Guerrero disminuyó 24 por ciento entre 2024 y 2025, al pasar de 4.7 a 3.6 víctimas. Asimismo, los delitos de alto impacto se redujeron 18 por ciento en Guerrero, marcando 2025 como el nivel más bajo en los últimos ocho años, mientras que en Acapulco la disminución fue del 28 por ciento.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que del 1 de octubre de 2024 al 31 de diciembre de 2025 se intensificaron las operaciones contra generadores de violencia, logrando la detención de mil 788 personas, el aseguramiento de más de 34 toneladas de droga y el desmantelamiento de seis laboratorios en la entidad.

En materia de prevención social, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, destacó que en Guerrero se realizaron 315 sesiones de Mesas de Paz estatales, más de dos mil 130 mesas regionales, 29 Jornadas de Paz y más de 47 mil visitas casa por casa, además de la instalación de Comités y Ferias de Paz, recuperación de espacios públicos y el canje de 149 armas de fuego mediante el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz.

En paralelo a las acciones de seguridad, el Gobierno de México impulsa la recuperación integral del puerto a través del programa Acapulco Se Transforma Contigo. El titular de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza, informó sobre trabajos de limpieza de playas y vialidades, rehabilitación de áreas verdes, modernización del alumbrado público y la recuperación de espacios históricos, así como la construcción de Senderos Camina Libre, Camina Segura.

En infraestructura, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, detalló una inversión de mil 880 millones de pesos para el programa carretero del estado, con la rehabilitación y construcción de 68 puentes, además de caminos artesanales y trabajos de conservación en más de 2 mil kilómetros de carreteras.

A su vez, el director general de Conagua, Efraín Morales López, anunció la sustitución y rehabilitación de acueductos, obras para el saneamiento del agua, prevención de inundaciones y modernización en la gestión de residuos y aguas residuales en Acapulco.

Finalmente, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, subrayó que durante 2025 se registraron mil 312 homicidios, la cifra más baja desde 2009, y destacó la recuperación turística del puerto, con incrementos históricos en afluencia, derrama económica y ocupación hotelera, al cierre del año.

La Presidenta Sheinbaum reiteró que las acciones de seguridad y reconstrucción en Guerrero se mantendrán y fortalecerán, con el objetivo de consolidar la paz y el desarrollo en la entidad.