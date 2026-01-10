Anuncia Claudia Sheinbaum programa “Jamaica para el Bienestar”

Atoyac de Álvarez, Gro., 10 de enero de 2026.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció el impulso al programa “Jamaica para el Bienestar”, con el objetivo de fortalecer la producción de este cultivo en Guerrero y garantizar mejores ingresos para las y los productores de la entidad, mediante precios justos y sin intermediarios.

Durante una gira de trabajo por Atoyac de Álvarez, la mandataria federal explicó que esta estrategia forma parte de Alimentación para el Bienestar, iniciativa que busca mejorar las condiciones de vida de más de 2 millones de productoras y productores en todo el país, asegurando la compra directa de sus cosechas.

Sheinbaum Pardo señaló que, además del café y el maíz, se pretende ampliar el apoyo a productos como la jamaica, cuyo valor agregado permitirá incrementar las ganancias de quienes la cultivan. Indicó que este producto puede comercializarse empaquetado o transformado en té, lo que fortalecerá su presencia en el mercado nacional y permitirá que los beneficios económicos lleguen directamente a las comunidades rurales.

En el mismo evento, la Presidenta supervisó los avances del programa Café para el Bienestar, destacando que el nuevo modelo de comercialización elimina a los intermediarios y prioriza el ingreso directo para el productor, con la finalidad de frenar el abandono del campo y promover un desarrollo rural con justicia social.

Subrayó que estas acciones también forman parte del objetivo nacional de alcanzar la soberanía alimentaria, al impulsar la producción de alimentos básicos y estratégicos en diversas regiones del país, como el cacao en Tabasco, el frijol en Nayarit, Zacatecas y Durango, así como la miel en Campeche, los cuales se distribuyen a través de las más de 26 mil Tiendas Bienestar.

Por su parte, la directora general de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González, destacó que, gracias a este esquema, el precio del café natural en Guerrero se paga actualmente hasta en 65 pesos por kilogramo, muy por encima de los montos que se ofrecían en administraciones anteriores.

En tanto, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda resaltó la importancia agrícola de Guerrero, al señalar que la entidad ocupa los primeros lugares a nivel nacional en la producción de café natural, coco, jamaica, mango, maíz, melón y aguacate, lo que refuerza su papel estratégico en el desarrollo del campo mexicano.

A nombre de las y los productores de Atoyac de Álvarez, Maribel Benítez agradeció el respaldo del Gobierno Federal y afirmó que estos programas representan una oportunidad histórica para que el trabajo del campo sea reconocido y remunerado de manera justa, tras años de rezago y abandono.