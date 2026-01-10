CNPC alerta a duranguenses por descenso marcado de temperaturas este fin de semana

Durango, Dgo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) ha emitido una serie de recomendaciones a la población frente al pronóstico de bajas temperaturas y posibles precipitaciones que impactarán al estado de Durango y otras regiones del país durante este fin de semana. El aviso acompaña el avance del frente frío número 27, que estará acompañado de una masa de aire polar y la segunda tormenta invernal de la temporada, generando condiciones climáticas invernales en varios sectores de México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema provocará un marcado descenso térmico y cielos nublados en gran parte del territorio duranguense, con temperaturas máximas que rondarán los 19°C y mínimas de 5°C a 7°C en la ciudad capital, con sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana. Además, en zonas serranas los termómetros podrían descender aún más debido a la influencia del aire frío que afecta al norte del país.

En las regiones más altas de la entidad, especialmente en la sierra madre Occidental, el pronóstico indica valores mínimos severos que podrían alcanzar entre -20°C y -15°C durante las madrugadas, condiciones que representan un riesgo para la población rural y las actividades al aire libre.

Aunque en Durango no se espera un evento de precipitaciones torrenciales como en el sureste del país —donde se pronostican lluvias intensas con puntuales torrenciales—, las autoridades hacen hincapié en que la combinación de frío y nubosidad persistente podría favorecer lloviznas aisladas o la caída de agua nieve en zonas altas, lo que puede complicar la movilidad en carreteras montañosas.

Ante este panorama meteorológico, la CNPC recomienda a la ciudadanía reforzar las medidas de autocuidado, entre las que destacan:

Vestir varias capas de ropa abrigadora, especialmente al salir por la mañana o por la noche.

Proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas del frío intenso.

Mantener limpias coladeras y desagües para evitar encharcamientos en caso de precipitaciones ligeras.

Evitar cruzar cauces de ríos o arroyos que puedan presentar corrientes rápidas o acumulaciones de agua.

Identificar rutas de evacuación y refugios temporales si se habita en zonas de riesgo por deslizamientos.

Las condiciones climáticas que se esperan para este fin de semana son parte de un patrón que afecta también a otras entidades del norte y centro del país, y que obligan a las dependencias de protección civil a mantener vigilancia constante y emitir avisos oportunos.

La CNPC reitera la importancia de seguir las cuentas oficiales en redes sociales —como CNPCmx y ConaguaClima— así como atender las indicaciones de las unidades locales de Protección Civil para actuar con oportunidad y seguridad ante los cambios bruscos del clima.

Mantenerse bien informado y proteger la salud y seguridad propias y de la familia, especialmente en un periodo invernal como el actual, es clave para evitar afectaciones durante los próximos días.