Difícil inicio de año en tema de empleo

Diciembre dejó pérdida de empleos; enero ya reporta cierre de comercios

Durango, Dgo.

El mercado laboral en Durango cerró el 2025 reflejando la misma atonía que se vivió a nivel nacional. De acuerdo con el último reporte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el año pasado concluyó con la generación de 278 mil 697 empleos formales en todo el país, una cifra que, aunque supera los 213 mil del 2024, se mantiene muy por debajo del millón de puestos que México necesita anualmente para absorber a su población joven.

En Durango, la tendencia fue similar: un crecimiento inercial que se vio frenado por la incertidumbre comercial y las pausas en las contrataciones de la industria manufacturera y minera.

Expertos locales coinciden con lo señalado por Alberto Alesi, Director General de ManpowerGroup, al afirmar que los empleadores se mantuvieron en “modo pausa” durante gran parte del 2025 debido a las fluctuaciones en las relaciones comerciales con Estados Unidos.

Un factor que “maquilló” positivamente las cifras en la entidad fue la formalización de los trabajadores de plataformas digitales. En la capital y La Laguna cientos de repartidores y choferes fueron integrados al sistema de Seguridad Social, contribuyendo a los más de 206 mil nuevos registros bajo esta modalidad a nivel nacional. Sin este excedente administrativo, Durango habría reportado cifras de crecimiento cercanas a cero.

Como ocurre históricamente, el mes de diciembre no perdonó a la fuerza laboral duranguense. A nivel nacional se cancelaron 320 mil 692 puestos, una cifra que en el estado se sintió principalmente en los sectores de la construcción y los servicios.

Para este arranque de 2026 el panorama en Durango se vislumbra con una “actitud de máxima prudencia”. La renegociación del T-MEC y las nuevas regulaciones laborales mantienen expectantes a los empresarios del estado.

Según la Encuesta de Expectativas de Empleo, para este primer trimestre el 38% de las empresas planea incrementar su plantilla, el 34% no anticipa modificaciones, 15% prevé una reducción de personal y el 13% aún no decide.

Para los meses de enero a marzo los sectores que podrían impulsar la contratación en la entidad son Finanzas y Seguros (con un 49% de optimismo) y la Construcción (25%). Por el contrario, sectores vitales para Durango como los Recursos Naturales (Minería y Forestal) muestran la cara más cautelosa con apenas un 14% de intención de contratación, debido a la volatilidad de los precios internacionales y la falta de nuevas inversiones en el sector público.

Ya Hay Cierre de Comercios

Por su parte Óliver Morales, dirigente de los comerciantes del Centro Histórico de la entidad, señaló que el año inició con una fuerte baja en la actividad económica, lo que se refleja en menos afluencia de personas y una caída considerable en las ventas, situación que se percibe en calles con poca gente.

Indicó que las ventas han disminuido un 75 por ciento en comparación con diciembre. Agregó que el aumento al salario mínimo también impacta a los negocios, ya que limita la generación de nuevos empleos y obliga a muchos comercios a trabajar solo con el personal que ya tienen.

Finalmente, informó que al menos dos negocios de la Zona Centro ya cerraron en los primeros días del año, uno de ropa y otro de comida. Aunque aún no hay cifras definitivas, comentó que el comportamiento económico de este enero es similar al del año pasado, por lo que esperan que la situación no se complique más.