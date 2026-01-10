Docentes de Durango podrán laborar en California; SEP abre convocatoria binacional

Durango, Dgo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, emitió oficialmente la convocatoria del Programa Maestros Visitantes México–California 2026–2027. Esta iniciativa busca que docentes mexicanos se incorporen temporalmente a distritos escolares en Estados Unidos para fortalecer la atención educativa de las comunidades migrantes en contextos multiculturales.

Durango: Un semillero para el intercambio educativo

Para el magisterio de Durango, esta convocatoria representa una oportunidad estratégica. Nuestra entidad cuenta con una de las diásporas más grandes en California, con una presencia histórica de familias duranguenses en ciudades como Los Ángeles y Fresno. La participación de maestros locales, especialmente aquellos con experiencia en zonas rurales o educación indígena como el Mezquital, es vital para mantener el vínculo cultural y lingüístico de los hijos de migrantes con sus raíces.

Tradicionalmente, la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED) ha sido una participante activa en estos intercambios binacionales, destacando por la vocación y resiliencia de sus docentes frente a grupo.

Requisitos y perfiles solicitados

La convocatoria está dirigida a profesionales de la educación que cumplan con los siguientes criterios:

Nivel educativo: Licenciatura en educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y/o indígena.

Experiencia: Contar con al menos tres años de experiencia frente a grupo y estar en servicio activo de tiempo completo durante el presente ciclo escolar 2025–2026.

Dominio de inglés: Acreditar un nivel intermedio mediante certificaciones como TOEFL (500 puntos), IELTS (5.5), CENNI B1+ o B2.

Nacionalidad: Ser mexicano y residir en territorio nacional al momento de postularse.