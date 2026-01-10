Durango se beneficia de más de 7 800 préstamos personales del ISSSTE en la primera asignación del año

Durango, Dgo.

En la apertura del Programa Anual de Préstamos Personales 2026, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) asignó 7 810 créditos a personas trabajadoras, jubiladas y pensionadas de todo el país, incluidos miles de derechohabientes con residencia en Durango.

La distribución de los apoyos entregados fue la siguiente: 3 312 préstamos ordinarios, 358 exclusivos para pensionados, 2 879 especiales y 1 261 conmemorativos, conforme a las diversas modalidades del programa que promueve el bienestar financiero de los afiliados.

Las y los interesados en acceder a este tipo de financiamiento deben cumplir con los requisitos establecidos en la convocatoria, y realizar su trámite sin intermediarios y de forma gratuita a través del portal oficial del instituto.

Este apoyo económico llega en un contexto local donde la demanda de servicios de salud y prestaciones sociales ha crecido de manera significativa en Durango. Según autoridades del sector, la delegación que opera en la entidad atiende actualmente a cerca de 600 000 derechohabientes, cifra que triplica la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente, estimada en 200 000 personas. Esta saturación propone retos importantes para la infraestructura médica y de atención al derechohabiente.

Los créditos personales otorgados por el instituto pueden representar un alivio económico para los duranguenses que enfrentan gastos imprevistos, necesidades familiares o compromisos financieros, sobre todo tras un periodo donde la inflación y el costo de la vida han impactado a amplios sectores de la población. Además, estos apoyos se encuadran en un plan más amplio del organismo para ampliar la cobertura y el acceso a servicios sociales en los estados con mayor demanda de atención, como es el caso de Durango.

Autoridades recuerdan que los trámites para acceder a estos préstamos se realizan directamente a través de los canales oficiales del instituto y que el proceso es totalmente gratuito y personal para cada derechohabiente.

Este primer otorgamiento de 2026 marca el inicio de una serie de asignaciones que se espera continúen a lo largo del año, como parte de los esfuerzos institucionales por fomentar la estabilidad financiera de quienes han dedicado años de servicio al país.