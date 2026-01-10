Egresados de Odontología reciben cartas de pasante en ceremonia académica

Durango, Dgo.

En un acto solemne realizado en el Auditorio del Edificio Central, los integrantes de la Generación 97 de la Facultad de Odontología recibieron sus cartas de pasante, documento que acredita la conclusión de su formación profesional y marca el inicio de una nueva etapa en su desarrollo laboral.

La ceremonia fue encabezada por el rector Ramón García Rivera, quien estuvo acompañado por autoridades académicas, docentes y familiares de los egresados. Durante su mensaje, felicitó a los nuevos profesionistas por alcanzar una meta construida con constancia y disciplina, así como a sus familias por el respaldo brindado a lo largo de los años de estudio.

En su intervención, el rector destacó que la odontología es una profesión que va más allá del conocimiento técnico, al tener un impacto directo en la salud, la confianza y la calidad de vida de las personas. Asimismo, reconoció los avances recientes en la Facultad de Odontología, como la actualización de laboratorios, el impulso al posgrado y la apertura de nuevas especialidades, entre ellas Odontopediatría y Ortodoncia, que amplían las opciones de formación profesional dentro del estado.

Por su parte, el director de la Facultad, Hugo Terrones Garrido, dirigió un mensaje a la Generación 97 en el que subrayó los retos que enfrenta la práctica odontológica ante los avances tecnológicos, la incorporación de la inteligencia artificial y el desarrollo de nuevos materiales. No obstante, enfatizó que el trato humano y la ética profesional seguirán siendo pilares fundamentales en la atención a los pacientes.

A nombre de sus compañeros, Belén Alvarado González expresó que la entrega de cartas de pasante representa la culminación de un sueño forjado con esfuerzo, sacrificio y perseverancia. Reconoció el acompañamiento de los docentes y agradeció de manera especial a las familias por su apoyo constante durante el proceso académico.

El evento concluyó en un ambiente de orgullo y emotividad, al celebrarse el cierre de una etapa formativa y el inicio del camino profesional de los nuevos pasantes en odontología.