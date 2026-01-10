Entre más de 10 jóvenes apedrearon una casa

Durango, Dgo.

Al menos 10 jóvenes lanzaron piedras a una vivienda de la colonia Universal, en medio de un conflicto entre vecinos de la zona; por fortuna, y aunque hubo algunos daños, nadie resultó lesionado.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes en la calle Nápoles del mencionado asentamiento.

De acuerdo a los testimonios recopilados, desde hace algún tiempo tiene algunos problemas con un habitante del fraccionamiento Huizache, aunque no detalló el origen de estos.

El hecho es que el viernes, poco antes de la medianoche, el atacante llegó acompañado de una decena de jóvenes que cargaban piedras y comenzaron a lanzarlos a su fachada, causando algunas abolladuras a su portón e, incluso, algunas alcanzaron a entrar al inmueble.

De inmediato, tanto él como vecinos solicitaron apoyo policial, pero los jóvenes se dispersaron en minutos y no fue posible su localización.

Dado que el presunto agresor está plenamente identificado, la víctima recibió los pasos a seguir para que el caso se lleve a la Fiscalía General del Estado y el muchacho sea llamado a cuentas.