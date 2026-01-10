Fortalecen identidad y convivencia en la Escuela Preparatoria Diurna con tradicional festejo

Durango, Dgo
Con el objetivo de fortalecer la convivencia y el sentido de pertenencia, la comunidad de la Escuela Preparatoria Diurna de la Universidad Juárez del Estado de Durango, celebró su tradicional posada navideña, un espacio de encuentro entre docentes, personal administrativo, de apoyo y estudiantes.
Durante el evento, el director de la Escuela, Dr. Javier Rodríguez Juárez, destacó la importancia de estas actividades como una oportunidad para convivir, celebrar y reconocer el esfuerzo realizado a lo largo del año por quienes integran la comunidad escolar.
El director agradeció de manera especial a los docentes, al personal administrativo y de apoyo, así como a los estudiantes, a quienes calificó como “la razón de ser de la institución”, al reconocer su compromiso, entrega y la preservación de la identidad y los valores que distinguen a la Preparatoria Diurna.
Rodríguez Juárez señaló que el año que concluyó estuvo marcado por diversos retos, pero también por importantes avances, entre ellos la mejora de espacios, el fortalecimiento de programas académicos y la consolidación de proyectos orientados a brindar una educación integral y de mayor calidad, logros alcanzados gracias al trabajo colaborativo y al amor por la institución.
Asimismo, subrayó que la temporada navideña invita a la reflexión sobre la unidad, la solidaridad y la esperanza, al exhortar a la comunidad a valorar la salud, la familia, el trabajo y los aprendizajes compartidos.
Finalmente, deseó a los asistentes un año nuevo lleno de paz, armonía y alegría, así como un periodo colmado de nuevos retos y grandes logros, al reiterar el orgullo de pertenecer a una comunidad que avanza con fuerza y determinación.