Hallan sin vida al “Vecino” al interior de una vivienda en Valle Verde

Durango, Dgo.

Un hombre fue localizado sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, hecho que generó la movilización de corporaciones de emergencia y autoridades durante las últimas horas.

El reporte fue recibido a través de la línea de emergencias de Cruz Roja, alertando sobre la presencia de un joven que se encontraba dentro de una casa, presuntamente vomitando sangre, en un inmueble situado en Paseo de la Arboleda, por De los Lirios, en el referido asentamiento.

Al lugar acudió la unidad SEEM-002, cuyos paramédicos procedieron a valorar al masculino, confirmando que ya no contaba con signos vitales. En un inicio, se informó que se trataba de una persona en situación de calle y de aproximadamente 45 años de edad, sin que se contara con datos generales en ese momento.

Posteriormente, las autoridades lograron establecer la identidad del fallecido como José Alberto Huerta Díaz, de 45 años de edad, con fecha de nacimiento 28 de octubre de 1984, y con domicilio en Paseo de las Arboledas número 109, colonia Valle Verde.

De acuerdo con información proporcionada por un familiar, el hoy occiso padecía alcoholismo e hipertensión, condiciones que habrían derivado en su fallecimiento, el cual fue clasificado como muerte por causas naturales.

Los datos fueron confirmados por su tío, Reymundo, de 70 años de edad, quien indicó que su sobrino enfrentaba problemas crónicos de salud relacionados con el consumo excesivo de alcohol.

Tras dar fe de los hechos, el representante social ordenó el traslado del cuerpo a las instalaciones del SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley, procedimiento que permitirá determinar la causa exacta de la muerte.