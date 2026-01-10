Intentaron apodarse por la fuerza de una casa intestada

Durango, Dgo.

Dos varones, hermanos entre sí, fueron detenidos al intentar apoderarse de una vivienda cuyo dueño original dejó intestada, y que actualmente está ocupada por un integrante de dicha familia.

Los asegurados son los hermanos M. A., y M. E., de 43 y 45 años de edad, quienes cometieron el acto ilícito en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Francisco Sarabia.

Fue el viernes por la noche cuando uno de ellos llegó a la casa ocupada por una integrante de la misma familia e inició una discusión recurrente relacionada con la posesión del inmueble, pues su dueño original no dejó un testamento.

En determinado momento, intentó ingresar por la fuerza a la vivienda y la fémina (cuyo parentesco no le informó a los policías), llamó al número de emergencias 911.

Antes de la llegada de los agentes, se sumó al conflicto su hermano y, dada su conducta agresiva y el señalamiento de allanamiento, los agentes que llegaron al lugar procedieron al aseguramiento de ambos.

La afectada recibió indicaciones de los agentes para denunciar el caso y seguir legalmente con el mismo, con el fin de evitar más incidentes como el atendido en esta ocasión.