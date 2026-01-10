Mejora poco a poco uno de los policías atropellados el 23 de diciembre

Durango, Dgo.

18 días después del accidente ocurrido en el Periférico de la Ciudad en el que tres policías municipales fueron atropellados cuando atendían otro hecho de tránsito, una de las víctimas sigue internada, con una evolución lenta, pero favorable.

Por dicho incidente, perdió la vida el agente Esteban Medina Pérez, de 49 años, y aún recibe atención médica, pero ya en casa, el agente Javier Alfredo Escobedo Medrano, de 24 años de edad.

El agente que sigue internado en el hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social es Francisco Javier González Cabrales, de 25 años de edad, quien resultó con traumatismo craneoencefálico y fractura en ambas piernas, entre otras lesiones.

De acuerdo al informe médico más reciente, la mayoría de sus lesiones evolucionan favorablemente, pues las cirugías realizadas en sus extremidades inferiores fueron exitosas y todo indica que sus dos piernas se salvarán, cuando inicialmente se hablaba de probables amputaciones.

En tanto que su condición general es estable, aunque sigue en coma inducido para reducir el riesgo o la gravedad de posibles secuelas neurológicas.

Se espera que, en los siguientes días, los médicos ajustes su tratamiento e inicien con los procesos para despertarlo, con el fin de tener más clara su condición, aunque aún no hay una fecha para ello.

Es de recordar que el accidente ocurrió la noche del 23 de diciembre, cuando los oficiales apoyaban la escena de un par de choques previos, en uno de los cuales estuvo involucrada una patrulla de la Policía Estatal.

Cuando resguardaban el sitio, los embistió el Volkswagen Jetta de Jose Luis S. H., quien no se percató de los siniestros pese a las torretas encendidas de las dos patrullas que estaban en la escena.