Obituario 10 de enero de 2026

FUNERALES HERNANDEZ (ANALCO)   

En sala Reina de los Ángeles se está velando el cuerpo de la Sra. Máyela Dávila Borrego, de 63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Santa Rosa se está velando el cuerpo del Cmdte. Mario Zaldivar Mijares, de 74 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala La Piedad se está velando el cuerpo del Sr. José (Chemo) Nevárez Garibay, de 75 años, sus honras y sepelio están pendientes

En sala Resurrección se está velando el cuerpo del MVZ. Miguel Ángel Zavala Arreola, de 49 años, sus honras y sepelio están pendientes

FUNERALES GARRIDO

En capilla #2 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo del Sr. Armando  Gandarilla Almeda, de 53 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #3 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María Flores Revilla, de 88 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #4 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. Edith Maribel Romero Peña, de 38 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla #5 de matriz 5 de Febrero se está velando el cuerpo de la Sra. María de Jesús López Rodríguez, de  80 años, sus honras y sepelio están pendientes

En capilla Verona de sucursal Casa Lomas se está velando el cuerpo del Sr. José  Jesús Cabrera Segovia, de  70 años,  sus honras y sepelio están pendientes

En Calle Morelia  #204 de colonia Jardines de Cancún se está velando el cuerpo del Sr. Felipe Carrillo Reyes, de  63 años, sus honras y sepelio están pendientes

En calle Calixto Contreras #414 de colonia Emiliano Zapata se está velando el cuerpo del Sr. Francisco González de Santiago, de 73 años, sus honras y sepelio están pendientes 

En calle Camino a la Loma #321 de colonia San Carlos se está velando el cuerpo del Sr. Alfonso Soto Martínez, de 55 años, sus honras y sepelio están pendientes

