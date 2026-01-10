Pide diputado reforzar seguridad carretera

Secretario General de Gobierno no lo ve necesario

El diputado local por la fracción de Morena, Héctor Herrera, pidió reforzar la seguridad en las carreteras del estado, así como castigar a los responsables de la muerte de dos elementos de la Guardia Nacional y un menor, para que hechos de este tipo no se repitan.

Consideró necesario que se retome la seguridad tras la emboscada a elementos de la GN en la carretera a Zacatecas, “debe haber mayor presencia de autoridades, se debe investigar y dar con los responsables de este hecho”.

Señaló que el estado de Durango muestra buenos niveles de seguridad, por lo que confía en que incidentes de este tipo no se vuelvan algo frecuente o repetitivo, que no se desborde la violencia en la entidad.

“Creo que hay la suficiente presencia de Ejército, Guardia Nacional, Policía Estatal en todo el territorio y se tiene que retomar la Estrategia de Seguridad para que Durango siga estando seguro”, manifestó.

Por su parte el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, al ser cuestionado sobre estos hechos, dijo que la muerte del niño Gabriel es algo lamentable, pero las carreteras se encuentran en paz, por lo que no es necesario reforzar la vigilancia.

Explicó que diariamente se celebran reuniones, en las que se analizan las medidas de seguridad.

Añadió que el ataque a elementos de la Guardia fue un incidente lamentable, el cual se dio justo cuando estaba activo un retén de seguridad; sin embargo, señaló que “el mensaje que se debe enviar a la ciudadanía es lo que realmente sucede y que, en este momento, las carreteras están en paz”.

Sobre si es necesario reforzar la vigilancia, el funcionario estatal dijo que mentiría si dijera que sí, “la realidad es que hay elementos suficientes para mantener seguras las carreteras”.