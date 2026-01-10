Por poco pagan una extorsión de 50 mil pesos

Cuencamé, Dgo.

Extorsionadores estuvieron a punto de obtener una importante cantidad de dinero tras amenazar, telefónicamente, a una familia de comerciantes del municipio de Cuencamé dedicados a la venta de carne.

Por fortuna, uno de sus familiares pidió apoyo policial y los oficiales evitaron que hicieran transferencias y depósitos que habrían llegado a los 50 mil pesos.

Fue el viernes cuando los propietarios de un expendio de carne y pollo, ubicado en la mencionada cabecera, recibieron una serie de llamadas amenazantes por parte de supuestos integrantes de un cártel de la delincuencia organizada.

Los extorsionadores estaban convenciendo a las víctimas cuando otro familiar se dio cuenta y decidió llamar a la policía, pese a la resistencia inicial de las víctimas directas.

Los agentes arribaron al lugar y asumieron el control de la situación, en la que les habían exigido 50 mil pesos a cambio de no causarle daño a su familia; todo quedó, por fortuna, en una mala experiencia.

De acuerdo a la información emitida por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el número usado en este acto de extorsión es el 6613503073.