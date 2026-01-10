Presas de Durango concentran casi 2 mil millones de metros cúbicos de agua

Durango, Dgo.

El sistema de presas del estado de Durango registra, en conjunto, un almacenamiento cercano a los 2 mil millones de metros cúbicos de agua, de acuerdo con el más reciente reporte hidrológico emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Según el Boletín de Presas con fecha del 10 de enero de 2026, el volumen total acumulado en las principales presas de la entidad asciende a 1,978.9 millones de metros cúbicos, cifra que refleja un nivel general favorable para el inicio del año, especialmente para el abastecimiento urbano, agrícola y ganadero.

El informe detalla que gran parte de este almacenamiento se concentra en los embalses de mayor capacidad, los cuales presentan porcentajes de llenado que, en varios casos, superan el 90 por ciento. Este escenario permite contar con una reserva estratégica de agua para enfrentar la temporada de estiaje, particularmente en las regiones más dependientes del riego y del suministro superficial.

Autoridades técnicas señalaron que, si bien no se han registrado aportaciones recientes por precipitaciones —ya que en la mayoría del estado no se reportaron lluvias durante el periodo evaluado—, los volúmenes actuales se mantienen estables gracias a las reservas acumuladas en meses anteriores.

El comportamiento del almacenamiento será monitoreado de forma permanente, ya que factores como la evaporación, las extracciones para riego y consumo humano, así como la evolución de las condiciones climáticas, podrían modificar los niveles en las próximas semanas.

Con estos volúmenes, Durango inicia 2026 con una disponibilidad de agua que brinda certidumbre a corto plazo; no obstante, especialistas subrayan la importancia de un uso responsable del recurso y de mantener estrategias de conservación ante la variabilidad climática que caracteriza a la región.