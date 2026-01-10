Siete días de grilla

¿O será que eso buscaba el gobernador Esteban Villegas, al mencionar a algunos personajes entre los prospectos a su sucesión, que levantaran la mano para identificarlos a plenitud y luego actuar en consecuencia?

No son los tiempos para tratar el tema, dado que en términos gruesos apenas va a la mitad del sexenio y serían tres años de distracción. Sacudió el avispero mucho antes de tiempo y, quién sabe qué hará para contener a los suspirantes, sobre todo a los opositores.

Además, se quedó corto en los nombres que mencionó, tanto en su partido como en la oposición, y en ambos bandos hay suspirantes que la quieren y creen que la merecen.

Es, dicho de otro modo, calentar la plaza sin ninguna necesidad, pero bueno, es el gobernador y jefe político del estado. Veremos al final cuánta razón tiene.

Nosotros tenemos otros datos, otros nombres, que no será fácil domesticar tanto en su seno como en el de enfrente. Le faltaron muchos y muchas a Villegas, que lo mantendrán distraído por un buen tiempo.

…

Sin duda, son las tentaciones, la ansiedad del pastor por controlar al rebaño. Esteban quiere dejar un sucesor o sucesora a modo para que le cuide la salida y las cuentas.

Los gobernadores, por lo general, se ven empujados a la precipitación para ir resolviendo su partida, pero…no son los tiempos y de aquí a la siguiente elección pueden pasar muchas cosas.

…

La historia política de México, y ni se diga de Durango, registra uno y mil episodios en los que los gobernadores intentaron dirigir su propia sucesión. Muchos lo lograron, muchos no y así les fue o les va.

Hay casos en los que el mandatario, como jefe político en la entidad, logró escoger hasta a los prospectos opositores para facilitar el trabajo proselitista a favor de su “gallo” o “gallina”.

Ahí está que, a los nombres destapados por Esteban surgieron dos que nadie estaba tomando en cuenta: Margarita Valdez y Héctor Herrera, los que llamaron a la prensa para levantar la mano y pedir que no los den por muertos.

La senadora, hay que reconocer, tiene relación frecuente con los altos mandos nacionales, quizá más que el mismísimo gobernador, y Héctor es cuñado del que trae las llaves de la cárcel.

Nada más por mencionar a esos dos morenistas, pero hay una tercera que alguien quisiera sacar de las listas: Marina Vitela, que en la apariencia trae ya la autorización de una tal Claudia Sheinbaum y otra tal Luisa María Alcalde.

…

Algo que deben tomar muy en cuenta los suspirantes es que casi siempre, los gobernadores le dicen: “sí, adelante, no hay ningún problema, búscala…”, pero al final dan la decisión por otro lado.

Hay casos de personajes que, incluso, se quedaron con la publicidad, pendones y trípticos guardados, porque la decisión final resultó para otro que nadie esperaba.

Un caso muy conocido en el argot político de Durango es el del canatleco Agustín Ruiz Soto. Era senador y el que mandaba en el país era “su amigo”. Adelante –le dijeron- avanza todo lo posible para que no te sorprenda el anuncio.

Es más, Ruiz Soto acababa de llegar a Durango para arrancar su campaña previamente diseñada. Faltaba muy poco, el anuncio final, solamente pero…hallándose precisamente en esta capital llegó la contraorden.

El cambio de señal cuando Agustín visitaba diversos personajes para que fueran asumiendo el control en diversas tareas. Maximiliano Silerio Esparza fue el elegido y Ruiz Soto hubo de despedirse de la política, dado que el revés sufrido lo traumó en grado extremo.

Entonces, para los suspirantes, que les sirva la experiencia de Agustín Ruiz Soto y no se la crean del todo, porque en estos casos, el que decide, con razón o sin ella, reacciona muchas veces por capricho, más que por razón o por amistad.

…

Nos resistimos a empezar a manejar nombres en la sucesión estatal. Los trataremos hasta que sea el momento preciso y cuando sirva más una mención.

En la tandariola, cada maistro trae su cuchara, y la de Esteban, él ha de traer su propia fórmula para apapacharlos a todos sin que se sienta desplazado alguno.

Aunque, parece que nos dolió más a nosotros que al pripio alcalde Toño Ochoa, que lo hayan desplazado a la hora del discurso oficial en la partida de mad, oh, no, en la partida de rosca.

El cuestionadísimo director de Comunicación del gobierno, Víctor Hernández, fue quien pronunció el discurso oficial, mientras Toño quedó allá por la última fila del templete.

Pobre alcalde, nada más falta que un perro venga y le humedezca los zapatos, y más por tanta metida de choclo de Aguas del Municipio, que le cayó de peso la potabilizadora de la capital, pues el vital elemento se está desperdiciando de manera criminal en todos puntos de la ciudad y los “trabajadores” de la oficina apenas llegan a trabajar, los domina el sueño y a huevonear sin desperdiciar el “coyotito”.

…

Propusimos avisarle de manera gratuita al Municipio por las una y mil deficiencias de que adolecen los servicios municipales en la capital, pero como no nos lee nadie del gobierno, pues…

Un tema por demás lamentable es la acumulación de tierra y basura en las banquetas de las distintas arterias citadinas, y ni se diga en los alrededores de la ciudad.

Son, se lo dijimos un día, una vergüenza para los pocos o muchos visitantes que seguimos teniendo en nuestra capital.

Ayer, en la calzada de acceso a El Pueblito, encontramos un perro muerto grande y a punto de reventar frente a los cientos o miles de visitantes que tiene ese paseo, y que por lo general acuden a comer algo.

Pero, así como hay perros, hay llantas, cartón y otros desperdicios en los bulevares que mucho dañan la imagen de nuestra capital ante los visitantes.

Ahora, si el Municipio tiene cientos o miles de trabajadores en el área de limpieza urbana, cómo carajos es posible aceptar esos amontonaderos de basura, tierra y otros en plena vía pública, y no nada más en la periferia, sino en el mismísimo primer cuadro citadino.

…

Nuestras carreteras son seguras, dice el secretario de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, por tanto considera que no es necesario reforzar la vigilancia.

Lo dijo el miércoles tras la emboscada a personal de la Guardia Nacional, en cuyo tiroteo murió un agente de esa corporación y lastimosamente un menor de edad, de 12 años, que ninguna vela tenía en ese entierro.

Son tan inseguros nuestros caminos que uno que otro despistado se arriesga a transitar por la noche, a ninguna hora de la noche. Si en el día hay más de un peligro, qué no sucederá por la noche

Aparte de la inseguridad policial, las carreteras están llenas de “baches” que son la causa de la mayoría de los accidentes fatales que suceden.

No entendemos cómo Vela Valenzuela niega la existencia de algún riesgo al viajar, cuando las adversidades se las topa uno por montones.

…

Los alcances de nuestras plataformas digitales nos dejaron más de 2 billones de vistas en 2025, lo han de saber, pues se los platiqué en dos ocasiones durante la semana.

No les platiqué, sin embargo, y lo hacemos enseguida, que entre esos números la sección más leída es la columna Chicotito, que más de una vez nos leyeron más de 500 mil personas de un tirón.

No es casualidad ni cosas de “monetizar” nuestra información como para tener registros fabulosos. Ha sido consecuencia al trabajo y a la constancia.

Nuestras redes nacieron prácticamente con la llegada de internet al orbe en 1996, cuando la súper carretera de la información vino a sorprender al mundo considerada el invento más importante de la humanidad.

Señalamos que nuestras menciones tienen que ver más que con alguna razon de presunción, como la eficiencia de que la industria, la banca y el comercio tiene en nosotros el mejor vehículo para llevar a nuestra gente sus productos.

Todavía nos falta mucho como para “tutearnos” con los grandes del país, pero estamos caminando con ese objetivo y tenemos buenos informes.

Sin embargo, en Durango estamos a varios años luz de nuestra competencia, incluyendo radio y televisión. Han de disculpar