❄️🌨️ Llega la primera nevada de la segunda Tormenta Invernal a Durango 🌨️❄️

La primera nevada de la #2daTormentaInvernal se registró este día en el estado de Durango, específicamente en el municipio de Tepehuanes, en la zona alta de la sierra, donde las bajas temperaturas propiciaron la caída de nieve 🏔️🌲.

El fenómeno ha comenzado a transformar el paisaje serrano, cubriéndolo de blanco y marcando el inicio de un periodo de frío intenso, con temperaturas que afectan principalmente a comunidades de mayor altitud 🥶❄️.

Autoridades y cuerpos de auxilio recomiendan a la población extremar precauciones, evitar traslados innecesarios, abrigarse adecuadamente y mantenerse atenta a los avisos oficiales ante posibles afectaciones por el clima ⚠️.