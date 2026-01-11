De cal y de arena

Por Álvaro San Juan

La clase política local, no tiene límites para buscar el poder cada vez que hay elecciones ya sean, locales o federales. Como dijo el clásico: Lo que se ve no se pregunta. Todas y todos, hacen campaña todo el tiempo; no respetan la ley electoral ni los tiempos que establece dicha ley. Esteban Villegas Villareal y la senadora por MORENA Margarita Valdéz, dieron la voz de arranque para el 2028, cuando tendremos nueva gobernadora o gobernador.

En este contexto, la senadora por MORENA, ya levantó la mano y declaró que buscara ser candidata por su partido, a gobernadora del estado. Desde ahorita le podemos decir, a quien fue senadora primero por el efecto López Obrador y después por el de Claudia Sheinbaum Pardo, si es pasión, que se le borre. Muchos se preguntan, si declarar sus intenciones de ser candidata a gobernadora, ¿No son actos anticipados de campaña?

Cabe mencionar, que las intenciones de la senadora morenista, fueron publicadas en un diario de circulación nacional. Y ya encarrerado el gato, el Gigante que despacha en el Bicentenario, no canta mal las rancheras y en ese mismo periódico, se pudo leer lo siguiente: “La única Morena que veo en Durango, es mi esposa Marisol” Esto, en clara referencia al partido MORENA en Durango, que tiene escasas posibilidades de llegar al Bicentenario en 2028.

Pero también, las palabras de Esteban tienen un mensaje muy claro: Las intenciones de heredarle el gobierno del estado a su esposa Marisol, cuya plataforma puede ser el DIF Estatal. Si bien, la prohibición del nepotismo histórico de la clase política nacional, ya esta en la constitución, tendra vigencia hasta 2030. Por esa razón, si en San Luis Potosí, el gobernador pretende dejar a su esposa como gobernadora, a de pensar el Gigante de San Juan del Rio: ¿”Si en San Luis se puede, en Durango por qué no?”.

Si la clase política local no respeta nada, ¿Por qué respetar la ley electoral?. Para muestra basta un botón, los demás a la camisa: Ya todas y todos andan en plena campaña electoral, sin importar que el proceso legal inicia en Noviembre de este año, para diputadas y diputados federales. Pretextos sobran: Por ejemplo, las pasadas fiestas de fin de año, donde pudimos ver a quienes se dedican a la noble profesión de la política, y que andan en busca de una diputación federal, quebrando piñatas y repartiendo cientos de aguinaldos chatarra con el fin de cobrarselos el día de las elecciones del 2027.