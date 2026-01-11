Frío se intensifica; sensación térmica baja a 2 °C

Durango capital amaneció este sábado 11 de enero con un ambiente marcadamente frío. De acuerdo con las condiciones meteorológicas actuales, la temperatura se ubica en 3 °C, mientras que la sensación térmica desciende hasta los 2 °C, debido a la nubosidad persistente y al viento proveniente del norte.

Durante el día se espera un cielo mayormente nublado, con una temperatura máxima que apenas alcanzaría entre los 12 y 13 °C, lo que mantiene una percepción de frío constante, especialmente en las primeras horas de la mañana y al anochecer.

En comparación con el día de ayer, este domingo se percibe ligeramente más frío, principalmente por la combinación de menor radiación solar y rachas de viento que intensifican la sensación térmica, aun cuando las temperaturas no descienden de forma drástica.

Autoridades y especialistas en clima advierten que las condiciones son más severas en la zona Sierra del estado, donde las temperaturas suelen ubicarse varios grados por debajo de las registradas en la capital. En comunidades serranas es común que el termómetro descienda a niveles cercanos o incluso por debajo de los cero grados durante la madrugada, con presencia de heladas.

Cabe recordar que en enero de 2025 se registró una nevada atípica en la ciudad de Durango, específicamente el 11 de enero, un fenómeno poco común para la capital. En contraste, en la Sierra las nevadas son recurrentes cada temporada invernal, especialmente en municipios de alta altitud.

Ante este panorama, se recomienda a la población abrigarse adecuadamente, extremar cuidados con niñas, niños y adultos mayores, y tomar precauciones durante las primeras horas del día y por la noche, cuando el frío se intensifica.