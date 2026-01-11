Muchacho se encuentra muy grave tras quedar atrapado en el incendio de su casa.

Pueblo Nuevo, Dgo.

Un hombre adulto fue reportado con quemaduras graves al ser víctima del incendio de su domicilio, ubicado en la periferia de El Salto, cabecera del municipio de Pueblo Nuevo.

La víctima, cuyos datos no han sido difundidos, es un hombre de unos 35 años de edad que resultó con lesiones en el 50 por ciento de la superficie corporal.

Los hechos ocurrieron en el paraje conocido como Rancho Nuevo durante la noche del sábado y fueron reportados por vecinos, que advirtieron de un siniestro en una vivienda construida mayormente con madera, material habitual en la región.

Al llegar, el personal de la Coordinación Municipal de Protección Civil fue informado de que había una persona en el interior y realizaron maniobras para rescatarlo, los que se logró con vida, aunque con las lesiones ya descritas.

El inmueble acabó destruido por las llamas y la víctima fue llevada al Hospital Integral de El Salto, de donde se le derivó al Hospital General 450 de la ciudad de Durango para su atención especializada.