+ Nada hacen para cuidar el agua potable que tenemos

+ Diputados, que expliquen qué le autorizaron

+ Aarón González es amigo o “compadre”

+ Le vendieron “espejitos” al gobenador

“El que con niños se acuesta, zurrado amanece…”

Adagio popular

Y, como para acabarla de fregar, ahora que se tiene agua potable, el desperdicio se ha incrementado de manera notable, por todos rumbos de la ciudad y Aguas del Municipio no mueve ni las manos, como tampoco las mueve para moderar las tarifas….. IGNORANCIA.- El tiempo sigue avanzando para la administración estatal, que ha llegado a la cúspide y se haya en plena cuenta regresiva, pero el gobernador Esteban Villegas sigue sin darse cuenta de los errores de sus “gurús” de la comunicación, que ratificado queda, no le saben a las redes sociales y ni les interesa saberle. El tiempo, sin embargo, se está acabando y cada vez son menores la posibilidades de frenar el desprestigio estatal. No es gratuito que cada que el gobernador intenta hacer una buena acción en sus propias redes, cuando lo comunica, le llueve de manera inmisericorde. Pareciera que hay internautas de carne y hueso, no “trolles”, que solo esperan que el gobernador abra la boca y se le van a la yugular. Allá cada y cuando aparecen uno que otro “troll” a intentar componer las reaccciones de la gente y lo único que consiguen es atizarle más a la hoguera, y si se han fijado, la adversidad no nada más aparece en las cuentas oficiales del gobierno, sino en las cuentas personales no nada más del Ejecutivo estatal, sino en las de sus colaboradores a los que también les llueve sobre mojado. La pregunta sería: A casi 4 años de la administración nadie se ha enterado del linchamiento que aparece en redes cada vez que se intenta hacer algún buen anuncio. No es por nada, pero en el caso aplica perfecto aquello de que “el que con niños se acuesta, zurrado amanece”, pero lo sorprendente, que Esteban ha soportado el linchamiento popular sin meter las manos, o de menos sin modificar sus procedimientos, porque la debacle sigue sobre el tobogán…..COMPADRES.- Aarón González, el vocero del Municipio, aparece en un video por demás beligerante en el que reta a los ciudadanos a que paguen sí o sí, para que después no se anden quejando. La gente ha tomado el mensaje como viene, en tono amenazante, cuando el alcalde Toño Ochoa no halla la puerta al infierno en que lo dejaron los tales impuestos, al final no se sabe si Aarón es colaborador del alcalde o es compadre, pero bonita forma de ayudarle, no termina de entenderse cuál es el papel de González, pues en ese video y el manejo el otro día del evento con motivo de la partida de mad…perdón, partida de rosca, simple y sencillamente no permitió que hablara Toño y, sin embargo, entregó el micrófono a Victor Hernández para que se luciera, a pesar de que es el director de Comunicación, un funcionario estatal tercerón, por decirlo de alguna forma, que de ninguna manera es superior al alcalde y no tiene la capacidad para atender temas difíciles. Habría que ver si el jefe de Prensa municipal le está ayudando o estorbando al jefe de la comuna, que más bien parece esto último…..RECUERDOS.- Un día, de recién que empezó el malogrado gobierno, propusimos a Esteban ayudarle en algunos aspectos de su promoción y a título gratuito, porque desde entonces se aclaró que le habían vendido espejitos en vez de armarle una buena estrategia publicitaria. Esto, entendámoslo, no es cosa de magia, ni nada parecido, pero el que ignora los avances digitales está frito. Y en esa fritanga se ha llevado entre las extremidades al gobernador que pudo, pero nunca quiso enmendar el camino. Nadie sabe, sin embargo, por qué ha aguantado tanto, pero…allá su gobierno.

