Dejaron un cadáver envuelto en una cobija afuera de una funeraria

Canatlán, Dgo.

El cuerpo sin vida de una persona de entre 45 y 50 años de edad fue abandonado al exterior de una funeraria del municipio de Canatlán; aunque los restos no tenían señales de violencia, autoridades investigan el caso para descartar que sea víctima de una agresión.

El occiso fue identificado preliminarmente como Rodolfo Blas Pérez y/o Rodolfo Álvarez Pérez, a quien le encontraron identificaciones con direcciones tanto de la cabecera de Canatlán, como del estado de Hidalgo.

Fue a eso de las 18:00 horas de este domingo, cuando personal de la funeraria Garrido descubrió que, al exterior del inmueble, estaba una persona inconsciente, envuelta en un cobertor.

Los trabajadores decidieron meter a la persona al inmueble y, una vez dentro, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que notificaron a las autoridades ministeriales.

Una vez realizada la inspección a los restos, se descartaron preliminarmente señales de violencia, aunque aún se esperan los resultados de la necropsia de ley para establecer lo que le ocurrió a la víctima.