En la ciudad de Durango necesitas al menos $4,818 pesos al mes para cubrir tus gastos básicos

Iniciar el 2026 representa un reto financiero considerable para las familias duranguenses. De acuerdo con la más reciente actualización del INEGI sobre las Líneas de Pobreza (LP), el costo de vida en las zonas urbanas de la entidad y el país ha registrado un incremento que presiona directamente el bolsillo de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la alimentación.

El costo de no ser “pobre” en la ciudad

Para que un habitante de la capital o de la zona de la Laguna (Gómez Palacio y Lerdo) pueda cubrir sus necesidades básicas de alimento, transporte, vivienda y servicios, necesita un ingreso mínimo de 4,818.14 pesos mensuales. Este monto define la Línea de Pobreza por Ingresos, la cual experimentó un crecimiento impulsado por la inflación.

Si nos referimos únicamente a la alimentación (Línea de Pobreza Extrema), un duranguense en la zona urbana requiere al menos 2,467.15 pesos al mes solo para no padecer hambre.

Brecha rural: El desafío en la Sierra y el Mezquital

En las zonas rurales de Durango, como las comunidades del Mezquital o Pueblo Nuevo, el costo es menor en términos monetarios, pero el acceso al ingreso es más limitado. Para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria en el campo, se requieren 3,451.13 pesos mensuales.

Sin embargo, el dato alarmante es el crecimiento anual del costo de los productos básicos. Mientras que la inflación general en México cerró el 2025 en un 3.7%, el costo de la canasta alimentaria en zonas urbanas creció un 4.4%, lo que significa que la comida subió más que el resto de los productos y servicios.

Radiografía del Gasto Mensual (Diciembre 2025)

Ámbito Canasta Alimentaria (Pobreza Extrema) Canasta Total (Pobreza) Urbano (Ciudad) $2,467.15 $4,818.14 Rural (Campo) $1,854.39 $3,451.13

Inflación a la baja, pero precios siguen arriba

Aunque la inflación general mostró una ligera mejoría al pasar del 4.2% en 2024 al 3.7% al cierre de 2025, los precios de los productos de primera necesidad en Durango, como el huevo, la tortilla y el frijol, mantienen una tendencia que obliga a las familias a destinar una mayor parte de su salario al consumo inmediato.

Expertos locales señalan que para una familia promedio de cuatro integrantes en Durango, el ingreso necesario para superar el umbral de pobreza urbana superaría ya los 19,200 pesos mensuales, cifra que aún queda lejos del alcance de muchos trabajadores que perciben el salario mínimo o laboran en la informalidad.