Garantizada el agua para Durango: Presas del Valle inician 2026 casi al 100%

El estado de Durango arranca el segundo lunes de enero con un panorama hídrico contrastante pero favorable para la zona urbana y agrícola del Valle del Guadiana. De acuerdo con el reporte oficial de la Subdirección Técnica de la CONAGUA, las presas que integran el Distrito de Riego 052 presentan un llenado promedio del 96.9%, lo que asegura el recurso para el ciclo actual, mientras que la gigante del estado, la Lázaro Cárdenas, se mantiene por debajo de su media histórica.

El Valle del Guadiana, en niveles óptimos

Las presas que abastecen a la capital y municipios aledaños registran niveles de almacenamiento que brindan tranquilidad. La presa Santiago Bayacora, la más grande de la zona, se encuentra prácticamente llena al 97.9% de su capacidad, con un volumen de 127.3 millones de metros cúbicos (Mm³).

Por su parte, la Guadalupe Victoria reporta un 93.1% de llenado, mientras que la Peña del Águila se ubica al 87.0%. Otras presas del mismo distrito, como la Caboraca en Canatlán y la Francisco Villa en Poanas, muestran niveles sobresalientes del 96.0% y 90.1%, respectivamente.

Situación en la Región Lagunera y el Norte

El panorama es distinto para el sistema de presas del Río Nazas. La presa Lázaro Cárdenas, conocida como “El Palmito”, que representa el mayor volumen de almacenamiento en el estado, se encuentra al 45.4% de su capacidad total, albergando 1,342.0 Mm³. Por su parte, la presa Francisco Zarco (“Las Tórtolas”) registra un 52.7%.

En el norte del estado, la presa San Gabriel, en el municipio de Ocampo, destaca con un excelente nivel de almacenamiento al alcanzar el 96.1% de su capacidad.

Radiografía de las Principales Presas (12 de enero de 2026)

Presa Capacidad Actual (Mm³) % de Llenado Santiago Bayacora 127.35 97.9% San Gabriel 245.43 96.1% Caboraca 43.19 96.0% Guadalupe Victoria 78.89 93.1% Francisco Villa 71.42 90.1% Lázaro Cárdenas 1,342.06 45.4%

Impacto del Clima: Frío y ligeras precipitaciones

El reporte de la CONAGUA también destaca que el almacenamiento se ha mantenido estable a pesar del frío extremo que azota a la entidad. Durante las últimas 24 horas, se registraron temperaturas de hasta -12.0°C en La Rosilla y -11.5°C en Navíos.

Asimismo, se reportaron ligeras lluvias en la zona norte y centro, destacando 8.0 mm en la presa Villa Hidalgo y 6.0 mm en la presa San Gabriel, precipitaciones que ayudan a mitigar la evaporación y mantienen los suelos húmedos en las cuencas de captación.

Perspectiva para el ciclo agrícola

Aunque las presas del Valle del Guadiana están en niveles excelentes, las autoridades mantienen el monitoreo preventivo. La extracción actual es mínima (0.0 m³/s en la mayoría de los vasos), ya que no es temporada de riego intensivo, lo que permite conservar los niveles de cara a la próxima temporada de calor.